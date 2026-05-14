Esame di maturità as 2025 2026 Indicazioni operative | non un solo cambio di denominazione ma nuova prospettiva
Nell'anno scolastico 20252026, l'esame di maturità subirà alcune novità con un cambio di denominazione e una nuova prospettiva. L'Ufficio Scolastico dell'Umbria ha pubblicato una circolare che fornisce indicazioni operative per le scuole, indicando un'interpretazione diversa rispetto alle modalità tradizionali. Questa circolare si propone come una guida di riferimento valida anche a livello nazionale, offrendo linee pratiche e orientamenti per affrontare il nuovo percorso di valutazione.
Esame di Maturità a.s. 202526: circolare a cura dell'Ufficio Scolastico dell'Umbria, valido come bussola di orientamento anche a livello nazionale. L'articolo Esame di maturità a.s. 20252026. Indicazioni operative: non un solo cambio di denominazione, ma nuova prospettiva. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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