Sono stati aggiornati in tempo reale i risultati del ballottaggio suddivisi sezione per sezione. La mappa mostra l’andamento delle preferenze nei vari distretti, con variazioni rispetto ai dati precedenti. Non sono stati ancora ufficializzati i risultati finali, ma si può seguire l’andamento delle preferenze attraverso le sezioni. La consultazione delle sezioni permette di monitorare i cambiamenti nel voto in modo dettagliato.

Ecco la mappa sezione per sezione dei risultati del ballottaggio in tempo reale. Intanto lo scrutinio va avanti: dopo 35 sezioni Comanducci avanti con il 55,12 per cento e Ceccarelli insegue con il 44,88 per cento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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