Elezioni Comunali 2026 lo spoglio e i risultati in diretta sezione per sezione | LIVE
Domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolti i seggi in numerosi comuni della provincia di Napoli per le elezioni comunali 2026. Lo spoglio dei voti è in corso e i risultati vengono annunciati sezione per sezione. Tra i territori interessati ci sono Afragola, Arzano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo, Casandrino, Ercolano, Frattamaggiore, Lacco Ameno, Mariglianella, Massa Lubrense, Melito, Mugnano, Ottaviano, Pompei e Portici. I dati ufficiali verranno aggiornati man mano che si completano le operazioni di scrutinio.
Domenica 24 e lunedì 25 maggio si è votato in moltissimi comuni della provincia di Napoli per le Elezioni Comunali 2026: Afragola, Arzano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo, Casandrino, Ercolano, Frattamaggiore, Lacco Ameno, Mariglianella, Massa Lubrense, Melito, Mugnano, Ottaviano, Pompei, Portici. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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