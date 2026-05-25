Elezioni Comunali 2026 lo spoglio e i risultati in diretta sezione per sezione | LIVE

Notizia in breve

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolti i seggi in numerosi comuni della provincia di Napoli per le elezioni comunali 2026. Lo spoglio dei voti è in corso e i risultati vengono annunciati sezione per sezione. Tra i territori interessati ci sono Afragola, Arzano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo, Casandrino, Ercolano, Frattamaggiore, Lacco Ameno, Mariglianella, Massa Lubrense, Melito, Mugnano, Ottaviano, Pompei e Portici. I dati ufficiali verranno aggiornati man mano che si completano le operazioni di scrutinio.