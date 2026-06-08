La longevità ha bisogno degli altri

Un compositore vicino ai novant'anni ha riflettuto sull'importanza delle relazioni sociali per la longevità. Durante un’intervista, ha sottolineato che il mantenimento dei legami con gli altri è fondamentale per vivere a lungo. Non sono state fornite altre dettagli o opinioni sul tema.

In un'intervista rilasciata vicino ai novant'anni, Ennio Morricone si sof-fermava su un pensiero solo appa-rentemente marginale: quante vol-te, in una vita così lunga, ci saremo preparati per la notte? Quante volte ci saremo lavati i denti, attraversa-to gli stessi gesti, ripetuto le stesse abitudini? In quella riflessione c'era qualco sa di più profondo della semplice durata biologica: il peso silenzioso della ripetizione. Perché vivere a lungo non significa soltanto aggiun-gere anni, ma riuscire a non irrigi-dirsi dentro il ritmo continuo delle abitudini, delle paure, persino di noi stessi. Ed è qui che gli altri diventano es-senziali. La comunità interrompe l'automatismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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La longevità è personalizzata

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