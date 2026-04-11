Il presidente di uno dei paesi europei ha dichiarato che l’Europa necessita di altri stati per rafforzare la propria sicurezza, aprendo alla possibilità di creare una “super Ue” per sostenere la Nato. A Roma, il 11 aprile 2026, si è parlato di come i due organismi internazionali, Nato e Ue, stiano cercando di ridefinire le proprie strutture di governance. La discussione riguarda la ricerca di nuovi modelli di collaborazione e adattamento alle sfide attuali.

Roma, 11 aprile 2026 - La Nato e la Ue sono in cerca di autore. Come i due organismi ripenseranno alla loro governance è una domanda da un milione di dollari. La Ue ha di fronte un allargamento storico, che per reggere ha bisogno della revisione dei trattati. La Nato rischia di perdere il sostegno degli Stati Uniti. Anche se Washington non dovesse uscire formalmente il disimpegno sarebbe evidente e irrimediabile. In attesa di capire come si andrà avanti dal punto di vista operativo, almeno c’è qualcuno che ha delle idee e le mette sul tavolo. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sta cercando di sfruttare le decisioni di un’amministrazione Usa che certo non lo ama a suo vantaggio e, ancora ieri, ha candidato il suo Paese all’ingresso nel Patto Atlantico, passando prima dall’Unione Europea.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “L’Europa ha bisogno di altri Paesi per la sua sicurezza”. Zelensky apre a una ‘super Ue’ per salvare la Nato

Zelensky sulle due guerre: “Siamo la vostra difesa, l’Europa ha bisogno di noi. Non lascerò mai il Donbass”“Siamo la vostra difesa e gli europei lo capiscono bene, ci aiutano sin dall’inizio del conflitto.

«Chi lucra sulla guerra faccia la sua parte», l’asse tra Italia e altri 4 paesi Ue per la tassa sugli extraprofitti alle società energeticheMentre la guerra nel Golfo continua a scuotere i mercati energetici globali, l’Europa prova a battere un colpo per proteggere famiglie e imprese...

Europa Teme Ruína Se Zelensky Ceder às Potências!