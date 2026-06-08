La vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, ha annunciato il suo addio al Partito democratico. La notizia è stata commentata da Claudio Petruccioli, ex presidente Rai e figura storica della sinistra italiana. La discussione sulla linea politica del partito si concentra ora sulla sua politica estera. Picierno ha lasciato il partito senza specificare i motivi, mentre Petruccioli ha commentato la decisione senza approfondimenti.

L’addio della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno al Partito democratico non è stata una sorpresa per Claudio Petruccioli, già presidente Rai ed ex dirigente storico della sinistra italiana. Evidenzia un malcontento che in tanti manifestano, spiega in una conversazione con Formiche.net, sia fuori che dentro il Pd. E c’è una “linea rossa” insuperabile che i riformisti devono tracciare, che è quella dell’europeismo e dell’atlantismo, oltre la quale non si può andare. Tradotto: il Pd non può inseguire le posizioni del Movimento 5 Stelle solo per tenere compatta la coalizione, perché a rischiare sarebbe l’Italia intera. Cosa pensa dell’addio al Pd di Pina Picierno? Non posso dire che mi abbia sorpreso. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La linea rossa per il Pd si chiama politica estera. Parla Petruccioli

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