Opposizioni verso la piazza comune | Pd M5s Avs Iv e +Europa insieme su pace lavoro e politica estera

Diversi gruppi di opposizione hanno annunciato di riunirsi in una manifestazione pubblica per esprimere il loro dissenso rispetto alla politica estera attuata dal governo. Si tratta di forze che comprendono partiti di varia estrazione politica, tra cui i principali schieramenti di opposizione. L’obiettivo dichiarato è quello di mostrare unità su temi come pace, lavoro e politica estera, invitando a partecipare tutti coloro che condividono questa posizione.

“Ci stavamo già lavorando e raccogliamo l’invito delle altre forze di opposizioni: ci ritroveremo tutti insieme, unitariamente, in piazza a dire no a questa politica estera vergognosa di questo governo”. La risposta di Giuseppe Conte alla proposta di Elly Schlein di una manifestazione per la pace e la giustizia sociale, avanzata ieri alla direzione del Pd, arriva direttamente dai banchi dell’aula di Montecitorio. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni danno subito la disponibilità che si allarga anche a Italia Viva e +Europa. “Ho visto che c’è una disponibilità anche di altre forze progressiste a mobilitarci insieme per la pace e per la giustizia sociale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Opposizioni verso la piazza comune: Pd, M5s, Avs, Iv e +Europa insieme su pace, lavoro e politica estera Leggi anche: Referendum, leader Pd-M5S-Avs insieme nella piazza unitaria del No: “no a giudici sotto governo” Leggi anche: **Dazi: Pd-M5S-Avs-Iv, 'informativa urgente Meloni in aula'**