Pd | Marianna Madia lascia il partito e va in Italia Viva con Renzi Dissenso anche in politica estera

Marianna Madia, deputata ed ex ministra, ha deciso di lasciare il Partito Democratico e passare a Italia Viva con Matteo Renzi. La notizia è stata confermata da fonti parlamentari. La sua scelta si inserisce in un contesto di dissenso anche su temi di politica estera, che ha coinvolto diversi esponenti del suo ex partito. La sua adesione a Italia Viva rappresenta un passaggio importante nel panorama politico attuale.

ROMA – Lascia il Pd e va in Italia Viva con Renzi. La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascerà il Pd. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Madia, come detto, dovrebbe approdare da indipendente al gruppo parlamentare di Italia Viva. Ha 46 anni, è deputata dal 2008. Dal 2014 al 2018 è stata ministra per la Semplificazione e la Pa nei governi Renzi e Gentiloni. Nel 2018 è stata anche portavoce del Pd. Marianna Madia entra in politica nel 2008, a 28 anni, quando viene scelta come capolista Pd nella circoscrizione Lazio 1 da Walter Veltroni. “Io non sapevo che la mia straordinaria inesperienza fosse funzionale a questa occasione”: sono le parole con le quali si presenta ai giornalisti nella sede Dem il giorno dopo l’annuncio della sua candidatura.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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