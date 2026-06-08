La Juventus ha fatto sapere di essere interessata a Brahim Diaz, trequartista del Real Madrid, e ha lanciato una proposta alla Roma. La società torinese mira a rafforzare l’attacco con il giocatore, considerato un obiettivo prioritario. Secondo fonti vicine al club, la trattativa riguarda un possibile trasferimento in prestito o acquisto, ma ancora non ci sono accordi definitivi. Diaz è inserito in un progetto che prevede l’inserimento nel tridente con altri giovani talenti.

di Luca Fioretti Il talento del Real Madrid nei radar della Juve per completare il tridente d’assi con Conceição e Yildiz: le ultime su Brahim Diaz. La Juventus continua a muoversi con grande decisione sul mercato alla ricerca di un profilo di assoluto spessore, capace di aumentare la qualità tra le linee e dare maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva. La dirigenza bianconera ha l’obiettivo prioritario di individuare un calciatore che possa integrarsi al meglio con le caratteristiche tecniche di Francisco Conceição e Kenan Yildiz, due elementi considerati intoccabili e destinati ad avere un ruolo totalmente centrale nel progetto sportivo della prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - La Juve non perde le speranze per Brahim Diaz: lanciata la sfida alla Roma, cosa filtra sul trequartista del Real

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