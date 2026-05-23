La Juventus sta considerando l'acquisto di Brahim Diaz dal Real Madrid per la prossima estate. La società valuta un possibile trasferimento del giocatore, senza ancora aver definito dettagli o condizioni. Diaz è attualmente in prestito e il club spagnolo potrebbe decidere di cederlo. La Juventus monitora la situazione del calciatore, valutando eventuali sviluppi per il mercato.

di Francesco Spagnolo Brahim Diaz è una delle possibilità per il calciomercato estivo della Juventus. Ecco perché il club bianconero fa bene a puntare su di lui. Il calciomercato estivo si preannuncia infuocato e la Juventus sta già pianificando le mosse per rinforzare la trequarti. Il nome caldo che sta accendendo le fantasie della dirigenza bianconera è quello di Brahim Diaz. La squadra di Torino è fortemente interessata al talento del Real Madrid, fiduciosa che la sua qualità possa innalzare il tasso tecnico della rosa. Un eventuale innesto di Brahim Diaz garantirebbe imprevedibilità e dinamismo negli ultimi trenta metri. Per comprendere l’impatto che lo spagnolo potrebbe avere nel nostro campionato, è fondamentale analizzare il suo glorioso passato in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve pensa a Brahim Diaz per l’estate: ecco perché puntare sul giocatore del Real Madrid

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Juve, asse caldo col Real Madrid: anche Brahim Diaz nel mirino dei bianconeri!Calciomercato Juve, asse caldo col Real Madrid: anche Brahim Diaz nel mirino dei bianconeri! Il Como si prende l’Europa: il piano di Suwarso tra...

Calciomercato Juve, previsto un summit col Real Madrid: si parlerà di Brahim Diaz e Gonzalo Garcia. I dettaglidi Luca FiorettiCalciomercato Juve, la dirigenza prepara un nuovo vertice con gli spagnoli per trattare il ritorno in Italia di Brahim Diaz e il...

Temi più discussi: La Juventus pensa a Reijnders e Brahim Diaz: come cambia il mercato bianconero e le alternative dopo il no di Bernardo Silva; La provocazione Inter, il piano C di Spalletti e Diaz: tutto il mercato Juve dipende da una scelta; Calciomercato Juventus News | Brahim Diaz obiettivo sulla trequarti, davanti si pensa a Igor Jesus; Ekrem Konur: 'I contatti fra la Juventus e Brahim Diaz si stanno scaldando'.

La Juventus pensa a Reijnders e Brahim Diaz: come cambia il mercato bianconero e le alternative dopo il no di Bernardo SilvaCon la Champions quasi sfumata, l'assalto al fantasista portoghese diventa praticamente impossibile. Spalletti continua a chiedere qualità tra centrocampo e attacco: i due ex Milan possono tornare di ... msn.com

Calciomercato Juventus News | Brahim Diaz obiettivo sulla trequarti, davanti si pensa a Igor JesusIl vero obiettivo del calciomercato Juventus però dovrà essere quello di trovare un nuovo numero 9 dopo l’addio di Vlahovic e la pessima stagione di David e Openda, che potrebbero anche essere messi ... ilsussidiario.net