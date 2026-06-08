La Juventus sta valutando l'acquisto di Liberali, un calciatore attualmente al Catanzaro, e si trova in competizione con un altro club di Serie A. La cifra richiesta per il trasferimento è stata resa nota, indicando l'importo necessario per acquistarlo. La trattativa è in corso e si concentra sulla possibilità di portare il giocatore in squadra durante la prossima sessione di mercato estiva.

di Francesco Spagnolo La Juventus è fra le squadre interessate a Liberali in ottica calciomercato estivo. Servono 10 milioni di euro per acquistarlo. I dettagli. Il futuro di Mattia Liberali sembra essere sempre più lontano dalla Calabria. Dopo una stagione da protagonista, il giovane è finito al centro dei riflettori in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il club giallorosso, infatti, non avrebbe intenzione di frenare la crescita del ragazzo e starebbe valutando una cessione che permetterebbe al calciatore di tentare il grande salto nel massimo campionato italiano. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il club giallorosso ha fissato il prezzo per il cartellino del giocatore intorno ai 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve interessata a Liberali: testa a testa con questo club di A. Svelata la cifra per ‘strapparlo’ al Catanzaro

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