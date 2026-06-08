La grande festa per l' ambiente fa il pienone | oltre 600 persone si sono date appuntamento per la sostenibilità

Oltre 600 persone hanno partecipato alla 12ª edizione di Domenica in Cascina, festa dedicata a natura, educazione ambientale e inclusione. L’evento si è svolto domenica 7 giugno presso la sede di Cascina Sofia a Cavenago Brianza. La manifestazione, organizzata da Cem Ambiente, ha visto un grande afflusso di pubblico. La giornata ha coinvolto cittadini e famiglie in attività legate alla sostenibilità e alla tutela ambientale.

Oltre 600 persone per una festa in nome di natura, educazione ambientale e inclusione. Sono quelle che hanno partecipato alla 12ª edizione di Domenica in Cascina, la tradizionale festa organizzata da Cem Ambiente che si è svolta domenica 7 giugno nella sede di Cascina Sofia a Cavenago Brianza.Un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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