Sport ambiente e cultura | oltre 600 tra corridori e camminatori per la Eco Marathon di Perugia

Oltre 600 persone tra corridori e camminatori hanno partecipato alla prima edizione della Eco Marathon di Perugia. L’evento ha unito pratiche sportive, attenzione all’ambiente e promozione del territorio locale. La manifestazione si è svolta con successo, attirando un numero consistente di partecipanti e creando un primo punto di riferimento nel calendario podistico nazionale.

È stata un successo la prima edizione della Perugia Eco Marathon, evento che ha saputo coniugare sport, sostenibilità e valorizzazione del territorio, candidandosi fin da subito a diventare un appuntamento di rilievo nel panorama podistico nazionale. Al via 379 i runner iscritti alle tre distanze.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Argomenti più discussi: Eco Marathon di Perugia: 600 partecipanti, un percorso tra bellezza e cultura; Perugia Eco Marathon 2026: lo sport incontra la storia e la natura.

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