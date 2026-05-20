Presentato il Festival 2026 | oltre 600 eventi per dare luce alla sostenibilità

È stato annunciato il programma del Festival 2026, un evento che prevede oltre 600 iniziative in diverse città italiane. La manifestazione si concentrerà sul tema della sostenibilità, coinvolgendo associazioni, istituzioni e cittadini. L’obiettivo è promuovere la consapevolezza su questioni ambientali e sociali attraverso incontri, workshop e attività all’aperto. La presentazione ufficiale si è svolta di recente, con dettagli sulle date e le modalità di partecipazione diffuse attraverso vari canali.

TESTO di Andrea De Tommasi del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 21 aprile 2026 Il cartellone della decima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, gli interventi dei partner e tutte le novità illustrate nella sede di Rai Radio. Mallen: “Noi dalla parte giusta della Storia”. Nonostante attacchi e disinformazione, i temi della sostenibilità rimangono forti nei pensieri dei cittadini e nelle strategie delle imprese. È quanto emerso dalla conferenza stampa di presentazione della decima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato dall’ ASviS, che si è tenuta il 21 aprile presso la sede di Rai Radio a Roma e che ha visto 265mila persone raggiunte online, oltre ad aver totalizzato 92mila visualizzazioni di video. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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