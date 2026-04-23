Dipendenti di Impresa Sangalli licenziati | ecco che cosa dice l' azienda e oggi la protesta

Oggi si sono svolte manifestazioni di protesta dopo i licenziamenti di alcuni dipendenti di un’azienda locale. L’azienda ha comunicato che i licenziamenti non sono collegati alle attività sindacali, ma sono stati decisi a causa di comportamenti considerati molto gravi sul piano lavorativo. La questione ha suscitato attenzione tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali, che chiedono chiarimenti sulla vicenda.

I licenziamenti non sono legati al ruolo sindacale ricoperto all’interno dell’azienda, ma a comportamento ritenuti particolarmente gravi sotto il profilo lavorativo. Questo, in sintesi, quanto ha riferito Impresa Sangalli alla redazione di MonzaToday in merito alla vicenda dei due lavoratori –.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sangalli, licenziati delegati sindacali: “Fatti pedinare dall’azienda” “Farà tutto l’Intelligenza artificiale, non ci servite più”: licenziati 37 dipendenti di un’azienda di VeneziaUn’altra azienda ha deciso di adottare l’intelligenza artificiale per fare a meno del personale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dipendenti di Impresa Sangalli licenziati: ecco che cosa dice l'azienda e oggi la protesta; Protesta alla Sangalli: presidio davanti ai cancelli e poi lo sciopero; Tensioni nell'igiene urbana: il sindacato FIADEL denuncia diritti calpestati e assenza di dialogo nell'appalto Ciclat-Sangalli; Confcom, il motore del Pil è il terziario. Fitto: ora il post-Pnrr. Partecipazione d’impresa: nuovi incentivi fiscali ai dipendentiAgevolazioni fiscali sugli utili distribuiti ai dipendenti, formule alternative ai premi di risultato e coinvolgimento negli organi sociali e nuovi meccanismi di consultazione: sono le principali ... pmi.it Cedolare secca imprese per affitto dipendenti: no del GovernoIl Governo condivide in toto l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sul no alla cedolare secca per le imprese che prendono in affitto appartamenti da destinare ai dipendenti. E ritiene che le ... pmi.it Questa settimana alle Cep abbiamo accolto il primo gruppo di dipendenti di Bisson Auto per una giornata di volontariato formativo d’impresa. Un tempo concreto di servizio e incontro, in cui il lavoro si intreccia con le relazioni e apre uno sguardo nuovo sulla - facebook.com facebook