Dipendenti di Impresa Sangalli licenziati | ecco che cosa dice l' azienda e oggi la protesta

Da monzatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si sono svolte manifestazioni di protesta dopo i licenziamenti di alcuni dipendenti di un’azienda locale. L’azienda ha comunicato che i licenziamenti non sono collegati alle attività sindacali, ma sono stati decisi a causa di comportamenti considerati molto gravi sul piano lavorativo. La questione ha suscitato attenzione tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali, che chiedono chiarimenti sulla vicenda.

I licenziamenti non sono legati al ruolo sindacale ricoperto all’interno dell’azienda, ma a comportamento ritenuti particolarmente gravi sotto il profilo lavorativo. Questo, in sintesi, quanto ha riferito Impresa Sangalli alla redazione di MonzaToday in merito alla vicenda dei due lavoratori –.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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