Festa della Liberazione al Parco Sangalli
Sabato 25 aprile si tiene al Parco Sangalli la dodicesima edizione della Festa della Liberazione, un appuntamento che si ripete ogni anno per commemorare la ricorrenza. Durante l’evento, il Comitato di Quartiere Tor Pignattara organizza un picnic resistente, con lo slogan di quest’anno “Liber@ Tutt@”. La giornata prevede momenti di incontro e attività nel parco, coinvolgendo la comunità locale.
Dodicesima edizione della sabato 25 aprile.Il Cdq Tor Pignattara propone il picnic resistente con il motto di quest'anno che è Liber@ Tutt@. Tante le attività in programma al mattino, tra memoria, performance, fitness, benessere, arte e musica al parco.Il.🔗 Leggi su Romatoday.it
Invito Festa della Liberazione con il TaiChi al Parco Sangalli a Torpignattara
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