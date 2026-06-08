La giovane avvocatura brindisina a Roma per festeggiare i 60 anni dell' Aiga
La giovane avvocatura di Brindisi ha partecipato a Roma dal 5 al 6 giugno alle celebrazioni per il 60° anniversario dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati.
La giovane avvocatura brindisina si è recata a Roma, dal 5 al 6 giugno scorsi, in occasione delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga). La sezione di Brindisi ha preso parte ai lavori con una delegazione guidata dalla presidente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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