La giovane avvocatura brindisina a Roma per festeggiare i 60 anni dell' Aiga

Da brindisireport.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La giovane avvocatura di Brindisi ha partecipato a Roma dal 5 al 6 giugno alle celebrazioni per il 60° anniversario dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati.

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La giovane avvocatura brindisina si è recata a Roma, dal 5 al 6 giugno scorsi, in occasione delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga). La sezione di Brindisi ha preso parte ai lavori con una delegazione guidata dalla presidente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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