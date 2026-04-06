Patty Pravo | parte da Firenze l’Opera Tour per festeggiare 60 anni di carriera

Da Firenze prende il via l’Opera Tour di Patty Pravo, un tour che celebra i suoi sessant’anni di carriera nel mondo della musica. La cantante, considerata una delle figure più rappresentative della canzone italiana, terrà una serie di concerti in diverse città italiane. La tournée arriva dopo un lungo periodo di assenza dai palchi e si propone di riproporre alcuni dei brani più celebri del suo repertorio.

FIRENZE – Mercoledì 8 aprile 2026 alle 20.45 Patty Pravo porta il suo Opera Tour al Teatro Verdi (via Ghibellina, 99, Firenze). Un concerto elegante per celebrare 60 anni di carriera, tra grandi successi e nuove emozioni. La protagonista non può essere che Patty Pravo, che a poche settimane dalla partecipazione al Festival di Sanremo e dall’uscita del nuovo album, sale sul palco del Teatro Verdi di Firenze per la data inaugurale dell’Opera Tour. Diva per antonomasia della canzone italiana di cui resta protagonista indiscussa, Patty Pravo ha seguito con ostinazione il suo intuito musicale, esplorando generi musicali diversi tra loro, in un’evoluzione canora ed estetica costante che le ha permesso di restare sulla cresta dell’onda da quasi sessant’anni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Mattia Albanesi. Patty Pravo · Mercato dei fiori. Auguri, Principe! @degregoriofficial compie gli anni e lo festeggiamo con questo duetto del 2021 insieme a @patty_pravo_official. Hanno cantato "Mercato dei fiori", il brano che lui scrisse proprio per lei n facebook