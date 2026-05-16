Gli ex studenti si ritrovano per festeggiare il traguardo dei 60 anni dal diploma
Gli ex studenti della quinta classe di Elettrotecnica dell’Istituto Tecnico Industriale Statale di Forlì, diplomati nell’anno scolastico 1965-66, si sono incontrati giovedì 14 maggio 2026 di fronte alla scuola. L’occasione è stata quella di celebrare i sessant’anni dal diploma, con un ritrovo tra amici e compagni di classe. La riunione ha coinvolto persone che, nel tempo, hanno mantenuto i contatti o si sono ritrovate per questa occasione speciale.
Gli studenti della 5^ A Elettrotecnica dell’Istituto Tecnico Industriale Statale di Forlì, diplomati nell’anno scolastico1965-66, si sono dati appuntamento Giovedì 14 Maggio 2026 davanti all’Istituto, per festeggiare il traguardo dei 60 anni dal diploma. Purtroppo, dei 23 diplomati nel 1966, nove. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Giving Kids Stability: Warren County Seeks More Foster Families
Sullo stesso argomento
"Maturità d'oro": compagni di scuola si ritrovano 50 anni dopo il diplomaI capelli persi o completamente bianchi e qualche chilo di troppo cambiano la fisionomia di una persona.
Leggi anche: Compagni di classe per sempre: gli studenti della "G. Carducci" si ritrovano 70 anni dopo le elementari
Caltanissetta, dopo 48 anni si ritrovano gli ex studenti della 5ª C del Mottura Quasi mezzo secolo dopo l’ultimo giorno di scuola, gli ex studenti della 5ª C dell’Istituto Sebastiano Mottura di Caltanissetta si sono ritrovati per una serata all’insegna dei ricordi, d facebook
Caltanissetta, dopo 48 anni si ritrovano gli ex studenti della 5ª C del MotturaQuasi mezzo secolo dopo l’ultimo giorno di scuola, gli ex studenti della 5ª C dell’Istituto Sebastiano Mottura di Caltanissetta si sono ... radiocl1.it
Condividere le teorie dei fan - Gli studenti di Grace reddit
Dopo 42 anni si ritrovano gli ex studenti della media di Cassano MagnagoGrazie ai social e a un gruppo WhatsApp gli ex studenti della terza media del 1984 si sono ritrovati per una serata tra ricordi, racconti e vecchie amicizie mai dimenticate ... varesenews.it