Gli ex studenti si ritrovano per festeggiare il traguardo dei 60 anni dal diploma

Gli ex studenti della quinta classe di Elettrotecnica dell’Istituto Tecnico Industriale Statale di Forlì, diplomati nell’anno scolastico 1965-66, si sono incontrati giovedì 14 maggio 2026 di fronte alla scuola. L’occasione è stata quella di celebrare i sessant’anni dal diploma, con un ritrovo tra amici e compagni di classe. La riunione ha coinvolto persone che, nel tempo, hanno mantenuto i contatti o si sono ritrovate per questa occasione speciale.

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