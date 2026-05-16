Gli ex studenti si ritrovano per festeggiare il traguardo dei 60 anni dal diploma

Da forlitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ex studenti della quinta classe di Elettrotecnica dell’Istituto Tecnico Industriale Statale di Forlì, diplomati nell’anno scolastico 1965-66, si sono incontrati giovedì 14 maggio 2026 di fronte alla scuola. L’occasione è stata quella di celebrare i sessant’anni dal diploma, con un ritrovo tra amici e compagni di classe. La riunione ha coinvolto persone che, nel tempo, hanno mantenuto i contatti o si sono ritrovate per questa occasione speciale.

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Gli studenti della 5^ A Elettrotecnica dell’Istituto Tecnico Industriale Statale di Forlì, diplomati nell’anno scolastico1965-66, si sono dati appuntamento Giovedì 14 Maggio 2026 davanti all’Istituto, per festeggiare il traguardo dei 60 anni dal diploma. Purtroppo, dei 23 diplomati nel 1966, nove. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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