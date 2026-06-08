La Francia sotto assedio | al teatro Kemonia in scena lo spettacolo di opera dei pupi

Per chi non sa rinunciare allo spettacolo di opera dei pupi neanche per un giorno, prosegue la rassegna Domenica con i pupi al teatro Kemonia, in collaborazione con Franco Cuticchio figlio d’arte. Domenica 14 giugno alle 11.30, ecco al teatro Kemonia (via dei Benedettini, 9) La Francia sotto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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