L’invincibile Almonte d’Asia | al teatro Kemonia la compagnia Franco Cuticchio porta in scena i pupi

Da palermotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per chi non sa rinunciare allo spettacolo di opera dei pupi neanche per un giorno, prosegue la rassegna Domenica con i pupi al teatro Kemonia, in collaborazione con Franco Cuticchio figlio d’arte. Il 17 maggio alle 11.30, ecco al teatro Kemonia (via dei Benedettini, 9) L’invincibile Almonte.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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