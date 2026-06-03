Spettacolo Opera dei Pupi siciliani A Valli ovvero la morte dei paladini a Roncisvalle

Da cataniatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il successo alla IX edizione del Festival del Teatro Cristiano di Budapest la Compagnia Arte e Pupi dei Fratelli Napoli ripropone a Catania sabato 6 giugno, alle ore 21.00, nell'antico chiostro della Chiesa Santa Maria di Gesù, l'epica storia su copione di Alessandro e Fiorenzo Napoli “A. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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