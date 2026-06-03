Spettacolo Opera dei Pupi siciliani A Valli ovvero la morte dei paladini a Roncisvalle
Dopo il successo alla IX edizione del Festival del Teatro Cristiano di Budapest la Compagnia Arte e Pupi dei Fratelli Napoli ripropone a Catania sabato 6 giugno, alle ore 21.00, nell'antico chiostro della Chiesa Santa Maria di Gesù, l'epica storia su copione di Alessandro e Fiorenzo Napoli “A. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
I Pupi Siciliani: il cinema dell800 che vive in Sicilia Prima del cinema e della TV,
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: L'Amleto incontra la magia dei Pupi Siciliani: il classico di Shakespeare va in scena a Baveno e Gozzano
Temi più discussi: Roma, Teatro dell’Opera: Tancredi; Tancredi tra i pupi siciliani; Acireale, al via il 6 giugno il festival dell'opera dei pupi; Roma, Teatro dell’Opera – Tancredi.
Il Teatro dei Pupi Vaccaro Mauceri di Siracusa vola a Tirana: il 5 giugno spettacolo all'Istituto Italiano di Cultura, ospite dello storico Teatro Kukullave Siracusa, 1° giugno 2026 - La tradizione siciliana dell'Opera dei Pupi torna a varcare i confini nazionali. Il 5 gi facebook
I Pupi siracusani conquistano Tirana: il Teatro Vaccaro Mauceri porta l'Opera dei Pupi in Albania dedalomultimedia.org/sezioni/teatro… #TeatroDeiPupi #Siracusa #Tirana #OperaDeiPupi #CulturaSiciliana #Unesco #TeatroVaccaroMauceri x.com
Il Teatro dei Pupi Vaccaro Mauceri di Siracusa vola a TiranaLa tradizione siciliana dell’Opera dei Pupi torna a varcare i confini nazionali. Il 5 giugno il Teatro Vaccaro Mauceri di Siracusa sarà a Tirana, ospite dell’Istituto Italiano di Cultura, per […] ... blogsicilia.it
Acireale, al via il 6 giugno il festival dell'opera dei pupiIl festival, in programma nei fine settimana del 6-7 e 13-14 giugno, rappresenta uno degli appuntamenti culturali più significativi dedicati alla valorizzazione dell’Opera dei Pupi, antica tradizione ... cataniatoday.it