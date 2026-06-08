La Fondazione Osf vola a New York | all’Onu per presentare i suoi percorsi sulla disabilità
La Fondazione OSF parteciperà alla 19ª Conferenza degli Stati Parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che si terrà a New York dall’9 all’11 giugno 2026. La fondazione presenterà i propri percorsi e iniziative legati alla disabilità durante gli incontri organizzati in occasione dell’evento. La partecipazione avviene nell’ambito delle attività della COSP19, che si svolge ogni due anni presso le Nazioni Unite.
La Fondazione OSF parteciperà agli appuntamenti organizzati a New York in occasione della 19esima Conferenza degli Stati Parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – COSP19, in programma dal 9 all’11 giugno 2026. L’invito al Palazzo di Vetro è arrivato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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