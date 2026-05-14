Alla Fondazione Osf una lezione speciale con Federico Cecchin

Questa settimana, gli studenti della quarta classe del corso grafici presso la Fondazione OSF di Pordenone hanno preso parte a un laboratorio pratico sulla facilitazione grafica e il graphic recording. L'attività è stata condotta da Federico Cecchin, illustratore e ritrattista riconosciuto a livello nazionale. Durante l'incontro, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di sperimentare tecniche di disegno e rappresentazione visiva, approfondendo aspetti legati alla visualizzazione di contenuti e idee attraverso il disegno.

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