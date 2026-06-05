Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, grande appassionato di calcio e tifoso dell'Arsenal, ha tenuto una conferenza stampa per presentare il progetto sulla mobilità e sulla gestione dei flussi per i prossimi Mondiali 2026. A sorpresa, nel suo discorso Mamdani ha citato Mario Balotelli per descrivere l'approccio dell'amministrazione locale: il sindaco ha ricordato le parole dell'ex centravanti azzurro “Quando faccio gol non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro” sottolineando che i NewYorkesi non festeggeranno quando dimostreranno di aver portato a termine un Mondiale privo di intoppi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il sindaco di New York cita Mario per presentare i Mondiali: ecco "La metafora Balotelli"

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Spopola la «metafora Balotelli» del sindaco di New York Mamdani

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Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha citato Mario Balotelli x.com

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