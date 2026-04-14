Da aprile a Napoli si svolge il terzo congresso del National Quantum Science and Technology Institute (NQSTI), che si tiene presso Città della Scienza. L’evento, in programma dal 14 al 17 aprile, riunisce ricercatori e scienziati provenienti da diversi Paesi. Durante i quattro giorni, vengono presentate nuove ricerche e risultati nel campo della fisica quantistica. L’iniziativa attira l’attenzione sulla città come centro della ricerca scientifica internazionale.

Dal 14 al 17 aprile Napoli diventa il centro della ricerca scientifica internazionale con il terzo congresso del National Quantum Science and Technology Institute (NQSTI), ospitato negli spazi di Città della Scienza. Un appuntamento di rilievo che riunisce oltre 100 scienziati per discutere il presente e il futuro della cosiddetta seconda rivoluzione quantistica. Nel triennio di attività, il progetto ha registrato una crescita significativa, con il numero di ricercatori coinvolti che è passato da 300 a oltre 600, a testimonianza di un ecosistema in forte espansione. Il programma scientifico è estremamente articolato, con 56 sessioni parallele e 52 sessioni poster, in cui verranno presentati risultati di ricerca, nuove idee e applicazioni concrete delle tecnologie quantistiche.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Napoli capitale della fisica quantistica: a Città della Scienza il 3° congresso NQSTI

A Città della Scienza il terzo congresso NQSTI: l’Italia accelera sulla rivoluzione quantisticaDa martedì 14 aprile si apre a Napoli, a Città della Scienza, in occasione della Giornata Mondiale della Fisica Quantistica, il terzo congresso del...

Città della Scienza, a Napoli l’evento italiano che aderisce alla Giornata mondiale della fisica quantisticaNapoli capitale della quantistica dal 14 al 17 aprile: Città della Scienza ospita il 3° congresso nazionale di NQSTI.

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