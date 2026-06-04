Gara internazionale di studenti di fisica | vince un team di allievi della Scuola Normale
Un team di studenti della Scuola Normale ha vinto la gara internazionale di fisica svoltasi dal 21 al 25 maggio alla Eindhoven University of Technology, in Olanda. La competizione, chiamata ‘Plancks 2026’, ha coinvolto studenti di fisica provenienti da diverse nazioni. La vittoria è stata annunciata alla fine della manifestazione, che si è svolta in cinque giorni di prove e presentazioni. La gara ha visto la partecipazione di numerosi team internazionali.
Pisa, 3 giugno 2026 – Dal 21 al 25 maggio, alla Eindhoven University of Technology, in Olanda, si sono svolte le ‘Plancks 2026’, competizione internazionale per studenti di fisica. Ad aggiudicarsi il primo posto è una squadra italiana, la Stretched ‘N Spaghettified, composta da allievi della Scuola Normale Superiore di Pisa, Giacomo Calogero, Guglielmo Di Grazia, Edoardo Loiero e Alessandro Macchioni. Secondo classificato un team composto da studenti del MIT (Massachusetts Institute of Technology) e dell’ETH di Zurigo, The Kaldashians; terzo uno che comprendeva studenti dell’università di Oxford e dell’Imperial College, I Carnot. La Scuola Normale partecipava anche con una squadra composta interamente da allievi del primo anno, Gli Apostoli degli Atti, composta da Alessandro D’Orazio, Flavio Baglioni, Lorenzo Borri e Lorenzo Degli Atti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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GARA INTERNAZIONALE DI STUDENTI DI FISICA: VINCE UN TEAM DI ALLIEVI DELLA SCUOLA NORMALE DI PISA Dal 21 al 25 maggio, alla Eindhoven University of Technology, in Olanda, si sono svolte le Plancks 2026, competizione internazionale per st facebook
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