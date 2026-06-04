Gara internazionale di studenti di fisica | vince un team di allievi della Scuola Normale

Notizia in breve

Un team di studenti della Scuola Normale ha vinto la gara internazionale di fisica svoltasi dal 21 al 25 maggio alla Eindhoven University of Technology, in Olanda. La competizione, chiamata ‘Plancks 2026’, ha coinvolto studenti di fisica provenienti da diverse nazioni. La vittoria è stata annunciata alla fine della manifestazione, che si è svolta in cinque giorni di prove e presentazioni. La gara ha visto la partecipazione di numerosi team internazionali.