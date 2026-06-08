La Fiorentina offre 3 milioni per Romano | la Roma valuta la plusvalenza entro il 30 giugno

La Fiorentina ha presentato un'offerta di 3 milioni di euro per il giovane centrocampista della Roma, Alessandro Romano. La società giallorossa sta valutando la plusvalenza derivante dalla cessione, con una scadenza fissata al 30 giugno. La Roma sta considerando le proposte in arrivo e le implicazioni finanziarie di eventuali trasferimenti. La trattativa tra le due squadre è in corso, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

Tra le possibili operazioni in uscita della Roma, impegnata nella ricerca di plusvalenze entro il 30 giugno, c’è quella che riguarda il giovane Alessandro Romano. Il centrocampista giallorosso, reduce dall’esperienza in prestito allo Spezia, è infatti finito nel mirino della Fiorentina, pronta a muoversi concretamente nelle prossime settimane. Il club viola avrebbe individuato nel classe 2006 uno dei profili ideali per il nuovo corso tecnico guidato da Fabio Grosso. La società toscana sta lavorando alla costruzione di una rosa giovane e sostenibile, puntando su talenti con ampi margini di crescita e valorizzazione. Per questo motivo la Fiorentina sarebbe pronta a presentare una prima proposta da circa 3 milioni di euro per convincere la Roma a lasciar partire il giocatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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