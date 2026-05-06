Calciomercato Roma Ziolkowski può partire | obiettivo plusvalenza entro il 30 giugno

La società calcistica sta pianificando alcune uscite in vista della chiusura del bilancio, con l’obiettivo di ottenere una plusvalenza entro il 30 giugno. Tra i giocatori valutati per la cessione figura anche il difensore nato nel 2005, arrivato questa estate da una squadra polacca. La decisione di lasciarlo partire potrebbe essere presa nelle prossime settimane, nonostante il calciatore abbia ancora margini di miglioramento.

La Roma continua a lavorare sul fronte uscite in vista della chiusura del bilancio. Tra i nomi che potrebbero lasciare Trigoria nelle prossime settimane, nonostante abbia un margine di crescita importante, c’è anche Jan Ziolkowski, difensore classe 2005 arrivato in estate dal Legia Varsavia. Secondo quanto riportato dal giornalista Checco Oddo Cassano, la Roma starebbe valutando la cessione di Jan Ziolkowski entro il 30 giugno per registrare una plusvalenza importante. La società punterebbe infatti a incassare una cifra compresa tra i 20 e 25 milioni di euro, operazione che permetterebbe alla Roma di alleggerire la pressione legata ai conti senza sacrificare necessariamente uno dei big delle rosa.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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