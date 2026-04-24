Cesare Cremonini e Caterina Licini insieme a Londra | le foto fanno il giro del web | FOTO

Recentemente sono circolate online alcune foto che ritraggono il cantante italiano insieme a una donna a Londra. Le immagini sono state condivise sui social e sono subito diventate virali, attirando l’attenzione degli utenti. La coppia appare in diverse pose durante il loro tempo in città, suscitando curiosità tra i followers. La notizia ha catturato l’interesse di molte persone, che hanno iniziato a discutere della loro relazione.

Cesare Cremonini torna a far parlare di sé, questa volta non solo per la musica ma anche per la sua vita privata. Il cantautore bolognese ha condiviso su Instagram una serie di scatti realizzati a Londra, attirando subito l’attenzione dei fan per la presenza di Caterina Licini al suo fianco.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Cesare Cremonini e Caterina, le foto da Londra con la sua ‘ragazza del futuro’Bologna, 23 aprile 2026 – “Luce e vita che sbocciano dolcemente tra le vie di Londra”. Leggi anche: Cesare Cremonini compie gli anni, il regalo speciale della fidanzata Caterina Licini: "La cosa più bella mai vista" Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cesare Cremonini e Caterina, le prime foto da Londra con la ‘ragazza del futuro’; Cesare Cremonini e Caterina Licini a Londra; Gianni Morandi, il ritorno a casa: Bologna la data più importante; Nettuno d’Oro a Kimi Antonelli: la proposta. Facciamogli almeno finire la stagione. Cesare Cremonini e Caterina Licini _ Foto Instagramil cantante bolognese condivide su Instagram gli scatti insieme alla nuova compagna: tra baci, commenti social e complicità, i fan si interrogano sulla relazione alla vigilia del tour 2026 ... bolognatoday.it Cesare Cremonini e Caterina, le foto da Londra con la sua «ragazza del futuro»Il cantautore bolognese ha pubblicato su Instagram gli scatti con la fidanzata dal ‘buen retiro’ scelto prima delle prove generali del tour estivo che partirà da Gorizia il 31 maggio e lo porterà a Im ... msn.com CESARE CREMONINI facebook Estate 2026: le prime serate di Rai 1, oltre i Mondiali Dal 13 luglio #Noos di Alberto Angela Dal 21 luglio #UnPassatoSospeso Il 31 agosto e 1º settembre la serie di Disney+ #TheStolenGirl Il 2 settembre il concerto di Cesare Cremonini Dal 16 luglio #TimS x.com