Il cantante bolognese ha festeggiato il suo 46esimo compleanno il 27 marzo, condividendo sui social un video che lo ritrae insieme alla fidanzata. Nel video si vede una scena in cui l’ex ballerina mostra un regalo rivolto al musicista, descrivendolo come

Il cantautore bolognese spegne 46 candeline e festeggia tra amore e musica. La sorpresa e il video condiviso con i fan È un compleanno trascorso tra amore e musica quello di Cesare Cremonini. Il 27 marzo il cantautore bolognese spegne 46 candeline, e posta un video sui social mentre è in compagna della attuale fidanzata, Caterina Licini, per mostrare ai fan il regalo fatto dall’ex ballerina 30enne. E il pensiero della fidanzata, per questo compleanno, è andato sul sicuro: “Ho già ricevuto il regalo più bello del secolo”, gioisce Cremonini, mostrando un regalo fatto su misura, con la vetrinetta che reca una placca con inciso l'autografo del cantautore. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Cesare Cremonini compie gli anni, il regalo speciale della fidanzata Caterina Licini: "La cosa più bella mai vista"

Articoli correlati

Chi è Caterina Licini, la nuova fidanzata di Cesare Cremonini e dove l’abbiamo vista?Chi è Caterina Licini, la nuova fidanzata di Cesare Cremonini e dove l’abbiamo vista? Cesare Cremonini ha ufficialmente una nuova compagna.

Chi è Caterina Licini, la nuova fidanzata di Cesare CremoniniDopo settimane e mesi di gossip, alla fine c’è stata l’ufficializzazione della storia tra Cesare Cremonini e Caterina Licini.

Contenuti e approfondimenti su Cesare Cremonini

Temi più discussi: Gino Paoli: da Vasco Rossi a Cesare Cremonini, tutti i messaggi d’affetto degli artisti; Cesare Cremonini, oltre 70.000 biglietti venduti all’Ippodromo di Milano; Cesare Cremonini in concerto all'aeroporto Duchi d'Aosta per la data zero del suo tour Live26. Fedriga: Un orgoglio; Concerto di Cremonini a Gorizia: individuati oltre seimila posti auto.

Cesare Cremonini compie gli anni, il regalo speciale della fidanzata Caterina Licini: La cosa più bella mai vistaIl cantautore bolognese spegne 46 candeline e festeggia tra amore e musica. La sorpresa e il video condiviso con i fan ... bolognatoday.it

Nati il 27 marzo: da Quentin Tarantino a Cesare Cremonini, vip e celebrities famosiScopri chi è nato il 27 marzo, Giornata del Teatro: da Tarantino a Cremonini, da Mariah Carey ad Ariete. Tutti i vip e le celebrities. lifestyleblog.it

Tantissimi auguri! Oggi il nostro amato Cesare Cremonini fa il compleanno...glieli vogliamo fare tutti insieme Scrivi auguri nei commenti a lui farà sicuramente piacere! - facebook.com facebook

#AlmanaccoRock #MusicaItaliana @CremoniniCesare by @boomerhill1968 il 27 marzo del 1980 nasce a Bologna Cesare Cremonini cantante che inizia la carriera come frontman dei Lunapop (con cui vende una valanga di dischi) per iniziare una carriera d x.com