La dea bendata bacia il Ravennate | messo a segno un ' cinque' da 16 mila euro

Notizia in breve

Nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 6 giugno, un giocatore di Ravenna ha centrato un “5” da 16.000 euro. La vincita è stata registrata nella città emiliana, confermando una singola vincita di rilievo. Non sono stati segnalati altri premi o vincite significative in questa estrazione. La notizia è stata diffusa da Agipronews.