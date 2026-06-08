La dea bendata bacia il Ravennate | messo a segno un ' cinque' da 16 mila euro
Nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 6 giugno, un giocatore di Ravenna ha centrato un “5” da 16.000 euro. La vincita è stata registrata nella città emiliana, confermando una singola vincita di rilievo. Non sono stati segnalati altri premi o vincite significative in questa estrazione. La notizia è stata diffusa da Agipronews.
Festeggia l’Emilia Romagna grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di sabato 6 giugno, a Ravenna, è stato messo a segno un “5” da 16.377,62 euro al bar “Happy”, in Via Roma Sud, 423.L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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