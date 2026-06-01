La dea bendata bacia Guardiagrele al Superenalotto | messi a segno due 5 per oltre 51mila euro
A Guardiagrele, in Abruzzo, due vincite da oltre 25 mila euro ciascuna sono state realizzate con il SuperEnalotto. Durante l’estrazione di sabato 30 maggio 2026, sono stati centrati due “5” presso una tabaccheria di via Roma 139. Nessun premio massimo è stato assegnato, ma si sono sfiorate le possibilità di un “6”. Le vincite sono state confermate dall’agenzia di scommesse, senza ulteriori dettagli sui numeri vincenti.
In Abruzzo sfiorato il “6” al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di sabato 30 maggio 2026, a Guardiagrele, nella tabaccheria in via Roma 139, sono stati centrati due “5” da 25.859,69 euro ciascuno, per un totale che supera i 51mila euro.L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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