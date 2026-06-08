Il cardiologo ha affermato che le campagne contro il consumo di burro hanno avuto effetti negativi e che il grasso è considerato positivo a tavola. Ha anche dichiarato che oli industriali e margarina sono stati promossi per motivi commerciali, senza considerare i rischi per la salute.

Ma davvero i grassi fanno ingrassare? A sentire la parola verrebbe appunto da ritenere di sì. E per anni siamo stati martellati da articoli e opinioni che andavano tutti nella stessa direzione: bisogna mangiare cibi light, con pochi grassi, anzi possibilmente senza grassi animali. Il dottor Leonardo Calò, cardiologo di fama, smonta questa narrazione in un volume molto interessante e documentato intitolato Il paradosso del grasso (Vallardi). «I grassi non fanno male: è un paradosso, appunto. Abbiamo vissuto un’epoca di grande demonizzazione dei grassi, a partire dagli anni Sessanta e fino a tempi molto recenti. La classe medica è stata inondata di raccomandazioni, si diceva di evitare i grassi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «La crociata anti burro ci ha fatto solo male. A tavola grasso è bello»

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