Due madre e figlie hanno raccontato come l’esperienza a Pechino Express abbia influito sul loro rapporto. Prima di partecipare, una delle due aveva ricevuto parole dure da sua figlia, che le avevano causato dolore. Ora, dopo il programma, affermano che l’esperienza li ha aiutati a ricostruire il legame e a superare le tensioni passate. Le due sono note come le Biondine, un trio che in passato ha vissuto momenti di difficoltà e scontri.

Avete detto che Pechino Express è stata una grande palestra ma che solo una volta a casa avreste scoperto se ha portato dei frutti: li ha portati? Gaia De Laurentiis: «Assolutissimamente sì e sta continuando a portarli perché Pechino Express non è una roba che va via così velocemente. Valutavo anche il fatto che abbiamo avuto una possibilità che nessun altro ha, e cioè di rivederci: quella è stata una palestra ancora più grande». Agnese Catalani: «Soprattutto nell'ultima puntata ho provato anche un po' di tenerezza nel rivederci: penso che Pechino Express sia servito veramente tanto, non solo nel rapporto con mamma ma proprio a me stessa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani: «Quando mia figlia ha detto che non c’ero come madre, mi ha fatto male. Pechino Express ci ha aiutato a ricostruire il nostro rapporto»

“Ma che ca**o vuoi, mamma? Ma quando ci sei mai stata te come madre? Mollamelo sto ceffone”: a Pechino Express litigio durissimo tra Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani – VIDEOAttimi di tensione nella puntata di ieri, 2 aprile, a “Pechino Express”, in onda su Sky e disponibile su Now.

Pechino Express, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani litigano: “Accoltellata alle spalle” – IL VIDEOIl rapporto tra Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani, in gara come Le Biondine a “Pechino Express” è apparso “complicato” sin da subito.

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Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani: «Quando mia figlia ha detto che non c’ero come madre, mi ha fatto male. Pechino Express ci ha aiutato a ricostruire il nostro rapporto»A Pechino Express erano le Biondine, divise tra scontri e frustrazioni. Qui guardano a quell'esperienza con occhi diversi. Finalmente pronte ad ascoltarsi davvero ... vanityfair.it

Gaia De Laurentiis in ospedale dopo Pechino Express: come staGaia De Laurentiis è tornata di recente sotto i riflettori per aver affrontato, insieme ad Agnese Catalani, la nuova avventura di Pechino Express. Un impegno tutt’altro che semplice, sia a livello ... dilei.it

«Abbiamo litigato diverse volte, spesso ci scontravamo, ma il fatto è che lei aveva paura di fare brutta figura, mentre a me non importa. » Gaia De Laurentiis, insieme a sua figlia Agnese Catalani, è stata protagonista dell’ultima stagione di Pechino Express co - facebook.com facebook

#pechinoexpress, Gaia De Laurentiis ci ha raccontato l'esperienza, confessando di avere letto i social solo dopo la prima puntata, poi ha smesso per «non farsi del male» - L'intervista x.com