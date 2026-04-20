Adriano Panatta ha commentato recentemente in diretta su Rai 2 HD, esprimendo una critica nei confronti di Alcaraz riguardo a un suo errore in campo. Contestualmente, ha lodato Cobolli, sottolineando le sue qualità e il modo in cui ha dimostrato il suo valore nel match. Le dichiarazioni sono arrivate durante una trasmissione dedicata alle notizie attuali del mondo del tennis.

Adriano Panatta si è pronunciato dagli studi della Nuova DS, in onda su Rai 2 HD, sui temi d’attualità del tennis internazionale. Una domenica in cui Flavio Cobolli ha affrontato nella finale dell’ATP500 di Monaco di Baviera (Germania) l’americano Ben Shelton, venendo sconfitto, ma concludendo una settimana pregevole che gli ha permesso di scalare la classifica mondiale. Il romano, infatti, da quest’oggi è n.13 del ranking. “ È un bravissimo ragazzo con un grande cuore. Tra l’altro io conosco benissimo il papà. La sua emozione dopo la vittoria su Alexander Zverev in semifinale per questo piccolo amico che ha avuto una disgrazia terribile è stata anche la nostra.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Adriano Panatta duro contro Alcaraz: “Ha fatto un errore”. Esalta Cobolli: “Ci ha fatto vedere di che pasta è fatto”

Notizie correlate

Maradona Jr contro Chivu: «Prima di parlare di mio padre, si sciacqui la bocca. Non ha fatto neanche l’1% di quello che ha fatto lui»Una controversia recente ha riportato al centro dell’attenzione temi di memoria sportiva e interpretazione degli episodi storici nel calcio.

Flavio Briatore difende l'agente che ha ucciso il 28enne a Rogoredo, "ha fatto bene e avrei fatto lo stesso"Flavio Briatore non ha dubbi sull’agente di poliziotto che ha sparato e ucciso il 28enne di nazionalità marocchina a Rogoredo, a Milano.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Adriano Panatta duro contro Alcaraz: Ha fatto un errore. Esalta Cobolli: Ci ha fatto vedere di che pasta è fatto; Jannik Sinner agli Internazionali BNL d'Italia: storia, curiosità e migliori risultati; Titoli azzurri ATP: Sinner firma a Monte-Carlo il numero 114; Sinner Re sulla terra: si riprende il trono.

Adriano Panatta duro contro Alcaraz: Ha fatto un errore. Esalta Cobolli: Ci ha fatto vedere di che pasta è fattoAdriano Panatta si è pronunciato dagli studi della Nuova DS, in onda su Rai 2 HD, sui temi d’attualità del tennis internazionale. Una domenica in cui Flavio Cobolli ha affrontato nella finale ... oasport.it

Adriano Panatta: «Sinner è un marziano e Cobolli lo imita bene. Alcaraz? Pensa a Ibiza»Il tennis italiano sta vivendo un momento magico e Adriano Panatta, leggenda azzurra e voce sempre fuori dal coro, ha deciso di analizzare i protagonisti del momento in una lunga intervista al ... leggo.it

Adriano Panatta spiega, in un'intervista al Messaggero, quale secondo lui sarà la chiave per essere alla lunga il migliore nel tennis: la felicità. La dedizione di Sinner, secondo lui, potrebbe penalizzarlo con l'avanzare dell'età. https://www.ilnapolista.it/2026/04/j - facebook.com facebook

Adriano Panatta incorona Jannik Sinner: “Può vincere a Roma e il Roland Garros” - x.com