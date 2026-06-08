La cornacchia per ora è salva | il Tar dà ragione agli animalisti

Notizia in breve

Il Tar ha accolto il ricorso degli animalisti e ha bloccato l’abbattimento della cornacchia considerata aggressiva. La decisione arriva dopo che il volatile aveva provocato timore tra i residenti di una via cittadina. La procedura legale ha impedito l’abbattimento, mantenendo in vita l’animale. La questione ora si risolve con questa sentenza, che impedisce l’operazione di rimozione.