La cornacchia per ora è salva | il Tar dà ragione agli animalisti
Il Tar ha accolto il ricorso degli animalisti e ha bloccato l’abbattimento della cornacchia considerata aggressiva. La decisione arriva dopo che il volatile aveva provocato timore tra i residenti di una via cittadina. La procedura legale ha impedito l’abbattimento, mantenendo in vita l’animale. La questione ora si risolve con questa sentenza, che impedisce l’operazione di rimozione.
La cornacchia è salva. E per non far abbattare il volatile aggressivo che ha seminato il panico tra i residenti di via Damiani è stata fatta muovere la giustizia. Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia ha sospeso l’ordinanza del sindaco Alessandro Basso che prevedeva. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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