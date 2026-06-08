Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha sospeso l’abbattimento di una cornacchia aggressiva in via Damiani. La decisione arriva con una comunicazione ufficiale e sposta la responsabilità al sindaco. Nel frattempo, prosegue il presidio degli animalisti che si oppongono all’abbattimento. La questione rimane aperta, con la decisione finale che ora spetta alle autorità comunali.

PORDENONE - Arriva la pec del Tar del Friuli Venezia Giulia: sospeso l'abbattimento della cornacchia di via Damiani. La notizia è confermata dagli avvocati che seguono la vicenda per conto delle associazioni animaliste. Stamattina, 8 giugno, un altro presidio in loco degli attivisti. Ora la palla torna al sindaco Alessandro Basso e agli uffici. Ecco le motivazioni del Tar. «L’abbattimento dell’animale indicato nei provvedimenti impugnati costituirebbe un danno grave e (palesemente) irrimediabile. Non appare del tutto convincente l’argomentazione motivazionale secondo cui non si riesca a (e sarebbe addirittura impossibile) conseguire -... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Cornacchia aggressiva, il Tar sospende l'abbattimento: la palla passa al sindaco Basso. Continua il presidio degli animalisti

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