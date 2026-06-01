Cornacchia aggressiva da abbattere | gli animalisti ricorrono al Tar

Gli animalisti hanno presentato ricorso al Tar per impedire l’abbattimento di una cornacchia considerata aggressiva. La presenza dell’uccello nella zona di via Damiani ha provocato numerosi attacchi a passanti, portando alla richiesta di intervenire con la cattura o l’abbattimento. La questione è diventata un caso cittadino, con le autorità che stanno valutando le misure da adottare. La decisione finale non è ancora stata presa.

Gli animalisti non ci stanno. È un caso cittadino ormai la cornacchia che ha nidificato nella zona di via Damiani ed è diventata molto aggressiva, rendendosi protagonista di molti attacchi contro le persone che passano in strada. Il sindaco Alessandro Basso ha firmato un'ordinanza in cui dispone. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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