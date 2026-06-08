La Comunità Montana di Sondrio investe in sport e cultura

La Comunità Montana di Sondrio ha assegnato nuovi fondi ai Comuni del territorio attraverso bandi dedicati a eventi turistico-culturali e sportivi. Anche quest’anno, come negli anni precedenti, sono stati destinati contributi per sostenere manifestazioni locali. La decisione riguarda diverse iniziative programmate nel comprensorio, che riceveranno finanziamenti per le attività previste.

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio anche in questo 2026, come avviene da diversi anni, ha assegnato diversi contributi ai Comuni del proprio comprensorio, attraverso appositi bandi, per lo svolgimento di manifestazioni di carattere turistico-culturali e sportivo. Ogni anno l’Ente mette a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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