A Marcianise sono state aperte due nuove palestre negli istituti superiori della città. Le strutture, moderne e funzionali, sono state messe a disposizione degli studenti e del territorio, ampliando gli spazi dedicati allo sport e alle attività scolastiche. La Provincia ha investito risorse per migliorare le strutture sportive nelle scuole superiori della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Due nuove palestre, moderne e funzionali, entrano in funzione negli istituti superiori di Marcianise, rafforzando l’offerta di spazi sportivi a servizio degli studenti e del territorio. Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha inaugurato gli impianti realizzati presso l’Istituto “Padre Salvatore Lener” e, a seguire, presso l’ISIS “Ferraris-Buccini”, nell’ambito degli interventi finanziati dal PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”. Alle cerimonie hanno preso parte i dirigenti scolastici, Antonio Amendola per il “Lener” e Domenico Caroprese per il “Ferraris-Buccini”, insieme allo staff del Settore Edilizia della Provincia coordinato da Paolo Madonna e ai dirigenti provinciali Gerardo Palmieri e Teresa Ricciardiello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Marcianise, inaugurate due nuove palestre: la Provincia investe su scuola, sport e comunità

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