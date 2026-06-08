La città come laboratorio di solidarietà e convivenza sociale

Gli spazi dell’ex fabbrica della Birra Peroni a Roma, progettata un secolo fa da Gustavo Giovannoni nel Quartiere Salario, sono stati utilizzati dal 1997 al 2001 come Galleria comunale. La trasformazione degli ambienti ha coinvolto il riutilizzo di un edificio storico per attività culturali e sociali. La struttura ha ospitato eventi e iniziative pubbliche, diventando un punto di riferimento nel quartiere. La riconversione ha rappresentato un esempio di riuso di spazi industriali per scopi civici.

QUALE SEDE MIGLIORE per ospitare al II piano la mostra Abitare le rovine del presente sulle esperienze di recupero e riuso abitativo di luoghi degradati? Curata da due architetti (Giulia Fiocca e Lorenzo Romito), la mostra prende avvio dal progetto Agency for Better Living presentato al Padiglione Austria della Biennale Architettura di Venezia 2025. Appesa su una parete, la grande mappa di Roma realizzata dal Collettivo Stalker evidenzia posizione e storia di ben 100 aree e strutture costruite per le più varie destinazioni d’uso e poi abbandonate e in progressivo declino, attorno alle quali si muove un mondo di persone in estrema povertà, alla disperata ricerca di un alloggio. Un mondo di dimensioni non trascurabili: i senza tetto a Roma sono più di 2mila di cui la metà vive in strada; mentre quelli senza fissa dimora, secondo la Caritas, sono oltre 20mila. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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