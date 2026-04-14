Il Lions Day 2026 si è svolto in Sicilia, portando l’attenzione su iniziative di solidarietà e impegno civico. In un periodo caratterizzato da difficoltà sociali e sanitarie, l’evento ha coinvolto diverse associazioni e volontari locali, che hanno promosso progetti di sostegno e cooperazione. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni, tutti impegnati a rafforzare il senso di comunità attraverso azioni concrete di mutuo aiuto.

In un tempo segnato da crescenti fragilità sociali e sanitarie, e da una domanda sempre più urgente di prossimità e fiducia, il Lions Day 2026 in Sicilia si è imposto come un esempio concreto di cittadinanza attiva e organizzata. Una giornata che ha trasformato oltre trenta piazze dell’isola in veri e propri presìdi di prevenzione, ascolto e solidarietà, restituendo alla comunità un’immagine potente: quella di una rete civile capace di agire in modo coordinato, competente e inclusivo. Da Messina a Palermo, da Catania a Trapani fino a Agrigento e Vittoria, l’intera Sicilia si è riconosciuta in un unico linguaggio: quello del servizio. Le...🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Lions Day 2026: la Sicilia come laboratorio di solidarietà civile

Lions Day 2026 a Como: una giornata di solidarietà in Piazza DuomoDomenica 12 aprile 2026, a partire dalle ore 10:00, la splendida Piazza Duomo farà da cornice al Lions Day, la giornata dedicata al servizio e alla...

Due giorni di musica, solidarietà e salute: arrivano i 'Lions Day' e il concerto per la paceUn fine settimana all'insegna della musica, della solidarietà e della salute sta per animare il cuore di Ferrara.