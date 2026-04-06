Laboratorio artistico alla Città dei Ragazzi | bambini protagonisti tra creatività solidarietà e inclusione

Mercoledì pomeriggio presso la Città dei Ragazzi si è tenuto un laboratorio artistico rivolto ai bambini del quartiere. L'evento ha visto la partecipazione di giovani impegnati in attività creative, con un focus sulla solidarietà e l'inclusione. L’iniziativa ha coinvolto i bambini in un momento di condivisione e partecipazione attiva, creando un’occasione di incontro tra arte e socialità nel quartiere.

La presenza di famiglie, volontari e istituzioni, tra cui l'assessore Andrea Guzzardi, ha rafforzato il valore sociale dell'evento Si è svolto mercoledì pomeriggio, presso la Città dei Ragazzi, un momento dedicato all'arte e alla solidarietà che ha coinvolto i bambini del quartiere in un clima di autentica condivisione e partecipazione. Un'occasione semplice ma significativa, capace di favorire relazioni e stimolare una crescita collettiva. Protagonista dell’incontro è stato il laboratorio creativo guidato dall'artista Giuliano Cardella, pensato per avvicinare i più piccoli al senso del bello e mostrare come l'arte possa contribuire concretamente a rendere il quartiere più accogliente, vivace e inclusivo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Solidarietà e inclusione per i bambini di ZanzibarIn riviera per il settimo anno si realizza un interessante progetto educativo che unisce tradizioni, valori e prospettive future.

L'acchiappasogni: laboratorio per bambini alla biblioteca dei sogniPrimo incontro di un ciclo di laboratori sui sogni abbinati alla lettura per bambini.

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A Ivrea nasce Pirarts, laboratorio artistico aperto alla cittàA Ivrea apre Pirarts in piazza Gioberti: mostre, eventi e jam session in un nuovo spazio artistico aperto alla città. torinofree.it

Cesa, torna il Festival della Street Art dedicato alla rivoluzione gentileCesa (Caserta) - I muri della città tornano a parlare attraverso l’arte urbana. Dal 21 al 26 aprile si rinnova l’appuntamento con il CE.S.A. - Cesa Street Art ... pupia.tv

Il Laboratorio Artistico e Culturale La Fenice di Arona augura a tutti voi una Serena Pasqua! Un paio di giorni riposo e ripartiamo con tante belle novità. Dal 11 al 26 aprile Personale x2 , Fabrizio Canna e Gianni Firinaiu e i loro Sguardi d'autore. Dal 01 al 31 m facebook