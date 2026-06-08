La Cina sta ampliando il proprio arsenale nucleare costruendo una nuova base nel deserto dell’Hami, vicino alla Siberia. La struttura sarà dedicata al lancio di missili intercontinentali e si trova in una regione remota. Esperti hanno dichiarato di non aver mai visto una simile operazione, sottolineando l’eccezionalità di questa crescita militare. La costruzione è in corso, ma non sono stati forniti dettagli sui tempi di completamento.

La Cina si muove contro un possibile attacco nucleare. È in costruzione una rete difensiva nel deserto dell'Hami, regione remota che confina con la Siberia. Secondo alcuni esperti di sicurezza contattati da Reuters, sta prendendo forma un vasto complesso militare che sembra essere stato costruito per garantire che nessun primo attacco americano all'arsenale nucleare cinese possa neutralizzare in modo affidabile la capacità di Pechino di reagire. Come indicato da Reuters, i missili nucleari cinesi sono già in grado di raggiungere qualsiasi città degli Stati Uniti. Immagini satellitari diffuse dall'agenzia inglese da Reuters mostrano che Pechino sta costruendo una vasta rete di rampe di lancio, bunker e nodi di comunicazione vicino ai silos nucleari. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - La Cina aumenta le armi nucleari, nuove base per il lancio di missili intercontinentali. Gli esperti: «Mai visto niente di simile»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

China Installed YJ-19 Hypersonic Ship-Killer Missile On New AIP Submarine

Notizie e thread social correlati

Gli Usa propongono 15 punti all’Iran: niente missili a lungo raggio, né armi nucleari. Trump: «Pronti ai negoziati» – La direttaGli Stati Uniti hanno presentato un documento con quindici richieste all’Iran, tra cui il divieto di missili a lungo raggio e armi nucleari.

Putin: compiute esercitazioni nucleari con la Bielorussia, missili intercontinentali e ipersoniciOggi si sono concluse le esercitazioni congiunte tra Russia e Bielorussia, durate tre giorni, che hanno coinvolto test di missili intercontinentali e...

Temi più discussi: Chi resiste ai marchi auto cinesi: i Top 5 del 2025; La Cina punta ad aumentare i fondi per la ricerca e attrarre capitali esteri; Cina: le piogge sul raccolto compromettono la qualità del frumento, possibile aumento delle importazioni; Cina, a Pechino aumenta la polizia in Piazza Tienanmen per l'anniversario della strage.

La Cina aumenta le armi nucleari, nuove base per il lancio di missili intercontinentali. Gli esperti: Mai visto niente di simileLa Cina si muove contro un possibile attacco nucleare. È in costruzione una rete difensiva nel deserto dell'Hami, regione remota che ... msn.com

#ShangriLaDialogue: #Hegseth evita attacchi diretti a Pechino ma chiede agli alleati di aumentare la spesa militare. La #Cina punta sul dialogo con gli #Usa, ribadendo la linea dura su #Taiwan e criticando il riarmo di #Giappone e #Australia In rassegna: chi x.com

Cina pronta alla crisi energetica già dal 2019: aumentate le riserve di petrolio e boom energia solareCome per i dazi, anche per la crisi energetica. La Cina non si è fatta trovare impreparata al secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca e alle conseguenze delle sue politiche di rottura. E pur ... ilmessaggero.it