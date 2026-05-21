Putin | compiute esercitazioni nucleari con la Bielorussia missili intercontinentali e ipersonici

Da feedpress.me 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si sono concluse le esercitazioni congiunte tra Russia e Bielorussia, durate tre giorni, che hanno coinvolto test di missili intercontinentali e ipersonici. Durante le manovre sono stati lanciati due missili intercontinentali e due missili ipersonici, dimostrando la capacità delle forze nucleari di entrambe le nazioni di operare in modalità coordinata. Questi test sono stati annunciati come parte di un'operazione di verifica e rafforzamento della prontezza militare delle rispettive forze.

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Si sono concluse oggi, con il lancio di due tipi di missili intercontinentali e due missili ipersonici, le esercitazioni congiunte di tre giorni tra Russia e Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. I presidenti Vladimir Putin e Alexander Lukashenko hanno assistito in videoconferenza ai lanci. Il ministero della Difesa russo, citato da Interfax, ha precisato che un missile intercontinentale balistico Yars è stato lanciato dal cosmodromo di Plesetsk sul poligono di Kura, in Kamchatka. Dal Mare di Barents un sommergibile nucleare strategico ha lanciato un missile intercontinentale Sineva e una fregata un vettore ipersonico Zirkon con obiettivo il poligono di Chizha. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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