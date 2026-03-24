Gli Usa propongono 15 punti all’Iran | niente missili a lungo raggio né armi nucleari Trump | Pronti ai negoziati – La diretta

Gli Stati Uniti hanno presentato un documento con quindici richieste all’Iran, tra cui il divieto di missili a lungo raggio e armi nucleari. Donald Trump ha dichiarato la disponibilità a negoziare. Nel corso della guerra del Golfo che coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran, è stato rivelato che il rappresentante di Teheran durante i colloqui con l’ex presidente americano era Mohammad Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano.

Nel 25esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran è emerso che il negoziatore che ha parlato con Donald Trump a nome di Teheran è Mohammad Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano. Secondo alcune indiscrezioni riportate dai media Ghalibaf avrebbe incontrato Kushner e Witkoff a Islamabad in Pakistan. E sarebbe in programma un altro incontro questa settimana alla presenza di JD Vance. Intanto la guerra continua. Israele torna a colpire il Libano mentre l’Iran lancia missili contro Tel Aviv. Colpito un gasdotto iraniano, missili anche su Bahrein e Kuwait. Foto copertina: EPA Nathan Howard Pool Trump accoglie il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman alla Casa Bianca, il 18 novembre 2025 L'articolo Gli Usa propongono 15 punti all’Iran: niente missili a lungo raggio, né armi nucleari. 🔗 Leggi su Open.online

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