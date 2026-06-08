LA CADUTA Gianluca Pompilio in mostra a Castelnuovo Rangone

Da modenatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 giugno 2026 apre a Castelnuovo Rangone la mostra personale di Gianluca Pompilio, intitolata “LA CADUTA”. L’esposizione si tiene nella sala Murgia di Villa Ferrari-Biblioteca L. Sepulveda in Via Fermi 1. L’evento presenta le opere dell’artista romano, visibili fino a una data ancora da comunicare. La mostra è aperta al pubblico con ingresso gratuito.

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Inaugura sabato 06 giugno 2026, presso la sala Murgia di Villa Ferrari-Biblioteca L. Sepulveda di Castelnuovo Rangone in Via Fermi 1, la mostra personale dell'artista romano Gianluca Pompilio intitolata “LA CADUTA”. L’esposizione, che sarà fruibile tutti i sabati e le domeniche fino al 21 giugno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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