Children’s art from the Genocide la mostra dai disegni di Gaza arriva a Castelnuovo Rangone
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Children’s art from the Genocide" batte anche a Castelnuovo Rangone. Fa tappa alla biblioteca comunale Luis Sepúlveda la mostra partita da Gaza ed esposta in scuole, biblioteche, università e spazi pubblici in giro per il mondo.Al centro del progetto, ideato nel luglio 2024 dal palestinese. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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