Castelnuovo Rangone | via ai 6,7 milioni per la nuova piscina a Montale

L’amministrazione di Castelnuovo Rangone ha annunciato la firma del contratto per l’appalto di circa 6,7 milioni di euro destinato alla costruzione di una nuova piscina a Montale. L’intervento prevede la realizzazione di una struttura moderna, con spazi dedicati agli utenti e alle attività sportive. La firma segna l’avvio ufficiale dei lavori, che saranno avviati nelle prossime settimane.

L’amministrazione di Castelnuovo Rangone ha ufficializzato la firma del contratto per l’appalto e il diritto di superficie che permetterà la costruzione della nuova piscina comunale a Montale, una frazione del territorio che vedrà finalmente partire i cantieri grazie a un accordo di partnership tra pubblico e privato. L’operazione finanziaria, che ammonta a 6,7 milioni di euro, è stata garantita da BCC Leasing, istituto specializzato nelle operazioni di leasing per enti pubblici e privati appartenente al Gruppo BCC Iccrea. Il progetto prevede che l’opera venga realizzata dall’ATI composta dal consorzio ravennate AR.CO Lavori S.C.C., dal finanziatore BCC Leasing e dalla società Nuova Sportiva S.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castelnuovo Rangone: via ai 6,7 milioni per la nuova piscina a Montale Notizie correlate Nuova piscina a Montale, via ai cantieri con un finanziamento da 6,7 milioniProsegue il percorso verso la nuova piscina comunale di Montale, frazione di Castelnuovo Rangone. Leggi anche: Il corpo come soglia, a Castelnuovo Rangone la rivelazione di Erica Conti Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incendio all’interno di un’abitazione a Castelnuovo Rangone; Mercati, stand gastronomici, musica, alla festa di San Celestino; Investe un ciclista e poi scappa a Castelnuovo Rangone. I famigliari: Aiutateci a trovare quel suv; Castelnuovo, rogo in un'abitazione: appartamento inagibile. Incendio all’interno di un’abitazione a Castelnuovo RangoneNel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti per domare un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione ?in via Pirandello 28 a Castelnuovo Rangone. ?Le fiamme hanno int ... sassuolo2000.it Torna il Superzampone. Via ai preparativi per la festaIl conto alla rovescia per il Superzampone 2024 a Castelnuovo Rangone è iniziato con la preparazione del mega-insaccato da 726 kg. La festa si terrà domenica con distribuzione gratuita e varie ... ilrestodelcarlino.it Montale Rangone, Castelnuovo Rangone Ph Rossella Rinaldi | Via #modenaedintorni - facebook.com facebook